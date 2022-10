"Na vita 'ntissuta cu trizzi d'amuri": Pietro Cosentino presenta il suo libro di poesie al Lauria

Domenica 16 ottobre alle ore 11 al Lauria presentazione del libro di poesie in dialetto siciliano di Pietro Cosentino dal titolo "'Na vita 'ntissuta cu trizzi d'amuri". A moderare l'incontro la professoressa Palma Civello, a sua volta poetessa. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Pietro Cosentino ha raccolto 175 poesie, scritte dal 1975 ad oggi, tutte scritte in lingua siciliana, un siciliano colto della Sicilia occidentale, che ricalca quello di poeti come Meli e Buttitta. "Ho voluto però fare un po’ di ordine, suddividendo le poesie, piuttosto che per periodi della mia vita, per argomenti emotivi - spiega l'autore -. Così sono nate le varie sezioni: Parru di mia (Parlo di me), L’amuri cu lu duluri (L’amore con il dolore), L’amuri cu la spiranza (L’amore con la speranza), L’amuri cu lu bottu (L’amore con il botto), L’amuri cu li laminteli (L’amore con le proteste), L’amuri cu lu cori (L’amore con il cuore), L’amuri cu lu munnu (L’amore con il mondo) e L’amuri a lu tempu di lu Covid (L’amore al tempo del Covid). Cioè ho suddiviso le sezioni a seconda del tipo di emozione che ha stimolato la creazione delle varie poesie".

Cosentino, in arte Picos, non è solo un poeta ma un artista a 360 gradi. "Inoltre ho deciso di inserire, qua e là - conclude - dove mi è sembrato più opportuno qualche miniatura dei miei quadri, sempre però in bianco e nero, sia quelli “originali” in bianco e nero (cioè quelli a grafite o carboncino) sia quelli dipinti a colori (sanguigna, acquarello, pastello e olio)". Il libro di 352 pagine in formato 16x24 cm, è edito da “Fogghi Mavvagnoti”, ed è stampato a Messina.