Camihawke, la star dei social da 1 milione di follower presenta il suo libro a Sanlorenzo Mercato

Con la Sicilia in zona gialla, riprendono anche le presentazioni dei libri in presenza nei punti Mondadori Flaccovio. Il primo appuntamento in programma è già fissato per lunedì prossimo (24 maggio) alle 18,30 nel bookstore del San Lorenzo Mercato, con una delle protagoniste dei social network Camilla Boniardi, che per i suoi follower - ha superato da parecchio tempo il milione e 200 mila - è ormai da tempo Camihawke.

A Palermo arriva sulla scia del suo esordio letterario, “Per tutto il resto dei miei sbagli”, pubblicato da Mondadori che a poche settimane dalla sua uscita è già schizzato in testa alle classifiche. Il romanzo racconta l'amore con delicatezza e rispetto per tutte le sue implicazioni emotive e le sue contraddizioni, a partire dall’insicurezza e il senso di inadeguatezza che segnano spesso le relazioni più intense, soprattutto a vent’anni. Camilla racconterà questa sua prima esperienza da autrice e incontrerà i suoi lettori, confrontandosi con la giornalista e scrittrice Giada Lo Porto.

Se chiedete a qualcuno dei fan di Camihawke, cosa piace della splendida brianzola dai lunghi capelli rossi, risponderà di certo che la ama per la sua genuinità, tale da crearle attorno una community che è quasi una famiglia. Persone che trovano in lei un'amica, un'esperta di moda, una persona di casa. Il punto di forza di Camilla sta nella sua spontaneità eccezionale, ma anche nel grande talento nell'uso dei più moderni codici e strumenti di comunicazione: mai banale, sempre in grado di catturare l'attenzione di un pubblico molto variegato, fatto di donne e uomini di tutte le età, dagli adolescenti agli adulti, compresi decine e decine di vip e personaggi dello spettacolo.

La presentazione è un'esclusiva Mondadori e l’ingresso, con posti a sedere numerati, è riservato ai lettori provvisti di pass, che viene consegnato all'acquisto del libro presso uno dei tre punti Mondadori di Palermo (Sanlorenzo Mercato, via Roma, Forum Palermo) fino a esaurimento della disponibilità.

Subito dopo la presentazione, Camilla firmerà le copie dei partecipanti con il pass e, in seguito, anche quelle degli altri lettori, non provvisti di pass, che possono prenotarsi all’indirizzo www.sanlorenzomercato.it/shop.

La trama di “Per tutto il resto dei miei sbagli”

Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le scelte più semplici, le decisioni più ovvie sembrano sempre un passo più in là di ogni suo sforzo. Non sfugge a questa sua irrequieta condizione nemmeno l’amore, che sembra volersi arrendere allo stesso senso di inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai sufficientemente intelligente, mai all'altezza o idonea a soddisfare le aspettative dei partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta quasi un’ossessione.

La sua vita si trasforma in uno slancio sofferto, a tratti agonistico, verso la perfezione, una ricerca continua e a volte dolorosa di quell’immagine che gli altri hanno costruito su di lei, fatta di empatia, ironia, leggerezza e seduzione. Nel suo percorso verso una nuova consapevolezza, Marta scoprirà quanto sia sottile e tagliente la lama che la separa dall’etica dell’imperfezione.

In questo difficile cammino il tempo sarà suo alleato. La vita, come questa storia, non è altro che una lunga battaglia contro la sindrome dell'impostore. Un po’ alla Jane Austen e un po’ alla Sally Rooney, Marta parla d’amore senza mai dimenticarsi della realtà. Per tutto il resto dei miei sbagli è il romanzo d'esordio di una scrittrice di talento che ha fatto della sua esperienza di vita, materia pulsante, vivida, e soprattutto universale.

