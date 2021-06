Spazio cultura libreria Macaione, firmacopie e diretta per l'ultimo libro di Nino Martinez

Mercoledì 23 giugno alle ore 18, a Spazio Cultura Libreria Macaione Via Marchese di Villabianca, 102, sarà presente il noto giornalista e scrittore umorista Nino Martinez per il firma copie del suo libro Parole in rivolta, novità editoriale di Arti Grafiche Palermitane Edizioni. L'ingresso sarà contingentato in rispetto delle norme anti-Covid

Per l'occasione sarà effettuata una diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18.30 sino alle 19 in cui l'autore, dopo una breve introduzione del libraio Nicola Macaione, dialogherà con il giornalista e scrittore Lino Buscemi. Sarà collegato anche, per un breve intervento, l'editore Edoardo Lazzara.

Ecco il nuovo esilarante volume "Parole in rivolta" di Nino Martinez, giornalista, scrittore umorista, autore di tanti volumi di successo. Per Martinez, provocare il sorriso con il suo raffinato umorismo è come una missione. Con Parole in rivolta, "che io definisco piccolo dizionario delle parole fraintese", continua egregiamente la sua missione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...