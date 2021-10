Domenica Favorita, la presentazione del libro "Parlano di te" in aiuto alle pazienti oncologiche

Come vincere la temibile guerra delle doppie punte, o la celebre battaglia della ricrescita? E, soprattutto, cosa intenderà dire il nostro parrucchiere con “diamo solo una spuntatina”? A rispondere a queste e ad altre annose questioni ci prova, in modo tanto simpatico quanto professionale, il libro “Parlano di te. Tutto quello che i tuoi capelli dicono”, scritto dall’hair stylist palermitano Giuseppe Caramola, che sarà presentato domenica 17 ottobre, a Villa Niscemi, alle ore 12, in seno alla manifestazione Domenica Favorita, patrocinata dal Comune di Palermo. Il ricavato della vendita dei libri andrà all’associazione Loto Onlus, insieme contro il tumore ovarico. Saranno presenti l’autore, la presidentessa dell’associazione Loto Onlus, Nicoletta Salviato. Moderatrici Licia Raimondi e Sara Priolo. Ingresso libero.

Il commento dell’autore di “Parlano di te”, Giuseppe Caramola

"Raccontano chi sei. Sono il tuo abito migliore. Danno forma visibile alla tua personalità. I capelli non sono semplice apparenza, ma la manifestazione del tuo mondo interiore - spiega Giuseppe Caramola, noto hair stylist palermitano -. Sempre visibili agli occhi degli altri, sono il biglietto da visita di cui ogni donna si serve per esprimere il suo stile di vita, la sua bellezza e il suo desiderio di essere creativa. Insomma, i capelli non sono mai solo capelli e i parrucchieri sono un po’ come degli psicologi e, volente o nolente, l’hair stylist è una figura di spicco per il benessere psicofisico di una donna. Ovviamente, nella speranza che non agisca di testa sua sulla tua testa!".

Sinossi di “Parlano di te. Tutto quello che i tuoi capelli dicono”

“Parlano di te. Tutto quello che i tuoi capelli dicono”, scritto da Giuseppe Caramola, edito da Selfpublishing Pro (121 pagine, 14 euro), affronta un viaggio alla scoperta di tutti i trucchi must-know per sentirsi bella fino alla punta dei capelli. Dopo aver analizzato la storia del coiffeuring in pillole, approfondisce il linguaggio “misterioso” usato dal parrucchiere, spiega come comunicare per evitare di tornare a casa deluse. Sottolinea l’importanza della consulenza di bellezza e passa in rassegna le grandi donne del passato conosciute anche per i loro capelli. È anche una raccolta di consigli per mantenere la testa sana e brillante anche quando non si ha il tempo per prenotare dal parrucchiere. In vendita su Amazon e nei principali store.

Chi è Giuseppe Caramola

Giuseppe Caramola è nato a Palermo nel 1965, ha aperto il suo primo salone di bellezza all’età di 23 anni. Dopo essersi specializzato nella tecnica, plasmando, colorando, tagliando e acconciando, ha sviluppato la vocazione ad essere, per le proprie clienti, anche un po’ psicologo, mentore, confidente e amico per intuire anche i desideri che non esprimono. Ha lavorato a contatto con i migliori stilisti - da Armani a Cavalli – nelle sfilate più rinomate, dalla Fashion Week di Milano all’Alta Moda Roma. Ha lavorato nel cinema e nel teatro, pettinando diverse celebrità. È diventato formatore della sua Accademia che ha sede in via Sciuti, 104/b, a Palermo. www.giuseppecaramola.com

