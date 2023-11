"Un paradiso popolato da diavoli": alla Feltrinelli il libro che racconta la Sicilia negli occhi degli altri

Giovedì 16 novembre, alle 18, alla libreria Feltrinelli di Palermo, lo scrittore Antonino Cangemi presenta il suo ultimo libro “Un paradiso popolato da diavoli. La Sicilia negli occhi degli altri”, edito da Dario Flaccovio Editore. Con l’autore intervengono lo scrittore e giornalista Gaetano Basile e il giornalista Mario Azzolini.

Il libro

Un libro che sorprende nei suoi itinerari, nel caleidoscopio di nomi, scrittori, artisti vari - siciliani e non, o quasi. Un vortice di geografie e storie dentro la Sicilia, dalla Sicilia al mondo, da qui ancora alla Sicilia: e al suo mito, a quanto muta per tornare sempre uguale, in una terra dove dimorano gli dèi ma anche i demoni della Storia. L’antica madre di Savinio unisce Goethe e D’Arrigo. L’età divina delle origini Freud e Jünger. L’impulso erotico fa dialogare Lawrence e Brancati. L’insieme di passioni, contrasti, di humus fertile e suolo accecato, pulsa in De Amicis, Ibn Jubayr e Verga. Lo sdegno di Cicerone contro Verre scorre in Dolci, su su fino a Falcone e Borsellino.

La Sicilia: Sole-Terra che irradia di sé e si fa irradiare." Così Daniela Marcheschi condensa sapientemente i contenuti di Un paradiso popolato da diavoli. La Sicilia negli occhi degli altri di Antonino Cangemi. Queste pagine ripercorrono la storia – dai tempi dell’antica Grecia alla seconda metà del Novecento – e accompagnano il lettore in un intrigante viaggio in una Sicilia vista con sguardo diverso da letterati, artisti, studiosi che non sono nati nell'Isola, ma l’hanno visitata: da Platone a Pasolini, passando per Caravaggio, Goethe, Maupassant, Freud, senza dimenticare principi dello spettacolo come Totò. Gli occhi curiosi dei poeti s’incontrano con quelli esploratori degli intellettuali in una Sicilia che seduce e respinge, bella e maledetta, cara agli dèi e tentata dai diavoli.

Antonino Cangemi ci racconta i diversi approcci dei non isolani con la Sicilia in modo discorsivo e accattivante ma con scrupolosa attenzione alle fonti di ricerca e nelle sue pagine descrive una Sicilia dalle mille sfaccettature tutta da scoprire, per chi vi vive e chi non vi vive.

L'autore

Antonino Cangemi. Dirigente alla Regione Siciliana, collabora alle pagine culturali del Giornale di Sicilia e de La ragione. Con Dario Flaccovio ha pubblicato “Siculospremuta” nel 2011 e “D’amore in Sicilia” nel 2015.