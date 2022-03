"Palermo una finestra sul mare": la presentazione del libro di Santi Gnoffo alla Feltrinelli

La storia del Porto di Palermo, del suo antico Arsenale, del Cantiere navale e dell'indissolubile rapporto tra il mare e la città in un libro che recupera la storia e la memoria urbana di Palermo. Mercoledì 30 marzo, alle 18, alla libreria Feltrinelli di Palermo, Santi Gnoffo presenta il suo ultimo libro, edito da Dario Flaccovio, "Palermo una finestra sul mare". Dialoga con l'autore il giornalista Mario Azzolini.

Tornando indietro nel tempo fino alla fondazione ad opera dei Fenici, in Palermo una finestra sul mare Santi Gnoffo ci conduce in un viaggio in cui è difficile percepire dove finisca la terra e dove, invece, inizi il mare: dalla decadenza secentesca alla rinascita parallela allo splendore commerciale dei Florio, dalla crisi della Grande Guerra ai progetti di riqualificazione del fronte a mare di Palermo e dell’interfaccia città-porto degli ultimi anni.

Pagina dopo pagina si entra nella storia di un luogo centrale per l’intero Mediterraneo e sesta città d'Italia, Palermo. Si osservano i volti di chi l’ha vissuto e governato, si scopre di più degli interessi contrapposti che ne limitarono lo sviluppo allontanando la città di Palermo dal mare. Vicende spesso oscure, ma di cui è ancora possibile osservare le conseguenze.

Si approda, infine, alle prospettive e alle soluzioni in campo per riportare la zona portuale di Palermo agli antichi splendori e il West Sicily Gate alla piena efficienza grazie al profondo restyling della stazione marittima. Nella consapevolezza di un vincolo inscindibile da tutelare e promuovere come primo passo per la rinascita.