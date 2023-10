"Ovunque io sia", alla Flaccovio Mondadori di via Roma Riccardo Bertoldi presenta il suo libro

Da uno degli autori più romantici del catalogo Rizzoli, un romanzo dalla forza emotiva dirompente per riprendere in mano la propria vita e tornare a sognare. Attraverso gli occhi di Rebecca, Riccardo Bertoldi racconta la storia d’amore più potente di tutte, quella per noi stessi. Un romanzo che spinge a dare sfogo all’impulsività per lasciarci travolgere dai sentimenti e trovare la felicità. Il sesto romanzo di Bertoldi, Ovunque io sia, esce in libreria e venerdì prossimo (20 ottobre) alle 18 sarà il suo stesso autore a presentarlo nel bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270/272. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Cosa succede quando ti accorgi che la vita non ti rende più felice? Per quanto puoi fingere di non aver lasciato indietro te stessa? Rebecca se lo domanda spesso, perché è una delle tante donne che ha rinunciato ai suoi sogni per inseguire l'amore e sposare Giacomo. Ma perché continuare a recitare il copione della coppia perfetta, ora che Marco, loro figlio, è cresciuto e sta per trasferirsi in un'altra città? Perché non cercare di riacciuffare i propri desideri?

Tommaso, invece, quasi trent'anni prima, aveva conosciuto proprio una Rebecca fatta di slanci e passioni, sicura di sé, che ascoltava musica metal e s'intrufolava nei bar chiusi di notte. Una Rebecca così distante dalla donna che è ora. Il loro è stato solo un amore estivo, poi nascosto in un cassetto. Eppure... A volte non importa quanto ti sei allontanata da te stessa, quanti compromessi hai stretto con la vita e quanti rimpianti ti pesano sul cuore. Non importa se qualche volta hai pensato che non valesse la pena di lottare per tenere viva la luce che hai dentro. Ciò che conta davvero è avere una promessa a cui aggrapparti. Un futuro da inventare.

Riccardo Bertoldi (Rovereto, 1990) è l’autore dei bestseller Resti? (2019), Abbiamo un bacio in sospeso (io e te) (2020) e Scrivimi (magari ti amo ancora) (2021), Punto e a cuore (2022), Mi prometto il mare (2023). I suoi profili social hanno un seguito complessivo di 500 mila follower.