"Oggi è la mia festa", al Kalta la presentazione del libro di Claudia Terranova

Venerdì 20 maggio alle 18.30 appuntamento al Kalta Club (via Beato Angelico 16, Palermo), per la presentazione di Oggi è la mia festa, di Claudia Terranova, il romanzo di Edizioni Kalós. L’autrice converserà con la giornalista Cinzia Gizzi. Per tutti coloro che acquisteranno una copia durante l’evento, in omaggio la shopper dedicata alla copertina.

Adele ha piu? di cinquant’anni, e? madre di due figli, vive a Cefalu? e oggi e? la sua festa. Intrecciando il proprio vissuto con le storie delle tante donne della sua vita, Adele racconta di se?, del suo essere figlia, sorella, nipote, moglie, mamma, amica. Sono legami che attraversano il tempo, che mutano modificandosi a vicenda nella danza della vita. Un ballo che gira attorno a un luogo: una casa che profuma di glicine. Uno scrigno, custode del suo passato e dimora del suo presente.

Claudia Terranova, docente di filosofia nei licei, ha conseguito il dottorato di ricerca in Metodologia della filosofia presso l’Universita? degli Studi di Messina. Autrice di saggi, Oggi e? la mia festa e? il suo esordio narrativo.