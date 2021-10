Non c'è il mare ad Aleppo: la presentazione del libro di Asmae Dachan al giardino di Booq

La bibliofficina di quartiere booq, l'associazione DiARiA e il gruppo 44 di Amnesty International Italia presentano l'incontro "Non c'è il mare ad Aleppo", presso il giardino di booq, a Palermo, venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 18.

"Non c'è il mare ad Aleppo" (L'Erudita, 2021) è un libro di poesie della scrittrice, poetessa, blogger e giornalista Asmae Dachan e rappresenta "un viaggio tra la vita e la morte, dalla guerra in Siria al lutto privato, dalle macerie di Aleppo al mare di Ancona".

La presentazione del libro, con letture di Daniela Macaluso, consentirà di intessere un dialogo sul lungo e devastante conflitto in Siria, sulle violazioni dei diritti umani (che continuano anche e soprattutto senza l'illuminazione mediatica) e sull'attuale processo di (ri-)normalizzazione del regime di Assad.

Ne parlerà Asmae Dachan, esperta di Siria, Medio Oriente e Islam e ("come un ponte che unisce culture e popoli diversi") attivista per la pace e l'integrazione tra i popoli, per la non violenza e il dialogo interreligioso. Interverranno, insieme all'autrice, la giornalista freelance Marta Bellingreri e la ricercatrice e sociologa Chiara Denaro. L'ingresso sarà consentito solo con green pass. L'incontro si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza Covid19.

