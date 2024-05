Presentazione del libro di Nino Sammartano "Elogio del matrimonio"

Introduce padre Gianni Notari (direttore del Centro Arrupe) Intervengono prof.ssa Gisella D'Addelfio professor Gioacchino Lavanco e professor Giuseppe Savagnone Coordina la tavola rotonda Nuccio Vara (giornalista). Sarà presente l'autore.

Le generazioni contemporanee fanno sempre più difficoltà a pronunciare un “sì” pubblico e ad assumersi gli impegni ad esso collegati, e guardano al matrimonio come a una istituzione superata o comunque non necessaria per la propria realizzazione personale. Ma stanno proprio così le cose? Una relazione di coppia ha proprio da temere se imbocca la via delle nozze? Formulando diversamente l’interrogativo, è proprio superfluo il matrimonio? Non costituisce esso un valore aggiunto rispetto alla libera convivenza? Non rende più piena, più profondamente radicata, più consistente la relazione di coppia? È dall’esigenza di dare risposta a tali interrogativi che nasce questo libro