"Negazione", una storia tra bene e male: Enrico Bellavia presenta il suo romanzo al Salinas

Sabato 15 gennaio alle ore 17.30 al Museo Salinas di Palermo, Enrico Bellavia presenta il suo romanzo "Negazione" (Laurana Editore), tratto da una storia vera sullo sfondo di una Palermo ambigua e controversa, un racconto d’amore disturbante, che ci porta in quella zona grigia dove il bene e il male si confondono.

In compagnia di Enrico Bellavia, capo redattore de "L’Espresso" e storica firma de "La Repubblica" ci saranno i giornalisti Gaetano Savatteri e Sara Scarafia. Letture a cura dell'attrice Giuditta Vasile.

Sinossi

Le ragioni del cuore hanno regole inossidabili quanto quelle della legge, confliggono perché non c’è un codice a dettarle. Alba, buona famiglia, un matrimonio agli sgoccioli, incontra Sandro, sposato e self-made man di borgata. Iniziano una relazione. E quando lui finisce travolto dall’accusa di mafia e omicidio, con la giustizia che incombe e inanella paradossi, entrambi sono costretti a un ribaltamento di ruoli. In un labirinto di specchi deformanti, nessuno è più quel che era. Alba diventa amante, confidente e investigatrice spregiudicata. Valica la sottile linea di confine che divide l’amore dal favoreggiamento. Le cuciono addosso l’etichetta di donna del boss. Ma Sandro non è quel che sembra. Eppure c’è chi ha deciso diversamente: quella storia è un marchio. Per entrambi e per sempre. L'evento è realizzato con il sostegno di Planeta e il supporto di CoopCulture. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Obbligo di super green pass e mascherina Ffp2.