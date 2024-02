"Narrazioni diversive", doppia presentazione a Palermo per il libro di Tobia Savoca

Presentazioni del libro Narrazioni Diversive. Come il complottismo protegge il potere: due appuntamenti. Tobia Savoca, autore del saggio edito da Diogene Multimedia, continua il tour delle presentazioni con altri appuntamenti a Palermo da non perdere. Il 28 febbraio alle 17:30 presso l’Università di Palermo, Edificio 1312 in Viale delle Scienze (di fronte la Facoltà di economia), l’autore dialogherà con Giuliana Sorci, ricercatrice della Scuola Normale Superiore. Il 29 febbraio alle 17:30 sarà presso Spazio Cultura Libreria Macaione, in Via Marchese di Villabianca, 102.

L’autore analizza il fenomeno del complottismo che abbiamo visto tornare in auge negli ultimi anni tra guerre e pandemia. Evitando di ridicolizzare quelli che vengono definiti ‘complottisti’, Savoca ritiene che il fact-checking sia inutile e controproducente. Nel suo saggio spiega invece quali sono le radici sociali, economiche e politiche della diffusione delle teorie del complotto.

Tra occulti piani per dominare il mondo e nascondere la verità, il libro fornisce a tutti uno strumento per imparare a decodificare le teorie del complotto come narrazioni diversive che non permettono il cambiamento, sia perché deviano i conflitti reali in racconti fantastici, sia perché l'etichetta mediatica di ‘complottista’ serve a screditare anche critiche legittime al potere.

Tobia Savoca, palermitano, laureato in Italia in Lettere e Giurisprudenza e in Francia in Storia, insegna attualmente all’estero. Scrive di attualità, storia, politica ed educazione per alcune riviste e agenzie italiane e internazionali (Jacobin Italia, Machina DeriveApprodi, Pressenza). Ha già scritto diversi articoli sull’argomento e svolto vari seminari nelle scuole palermitane e in diverse associazioni. Il libro è disponibile in tutte le librerie fisiche e online. Per ulteriori informazioni la pagina instagram collegata al progetto: @complottanza.