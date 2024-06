Presentazione del graphic book e mostra di “Zolletta”

"Mi chiamo Zolletta, per gli amici ZO, non ho una età definita. Oscillo tra i 12 e i 70 anni, sono comunque una ragazzina, in bianco e nero, ma con un'anima a colori. Sono la perfetta imperfezione. Rappresento la perfetta confusione. In pratica sono perfettamente imperfetta e confusionaria!". Comincia così il racconto illustrato di Zolletta, un racconto semi-autobiografico, dal sapore 'femminista', in cui Zolla dichiara di non esserlo, ma di sentirsi piuttosto 'pacifista' e 'ambientalista'.

Zolletta è un'esserina, misto tra realtà e finzione, alter ego dell’artista Florinda Cerrito che giorno 21 giugno, alle 18.30, si presenterà nella doppia veste di autrice e protagonista del suo libro, dialogando con la giornalista Maria Teresa Camarda. La presentazione del libro sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra di Florinda Cerrito (sempre dedicata a Zolletta) le cui opere verranno esposte al Borgo dei Giusti sino al 5 luglio.

Una nuova occasione questa presentazione per il piccolo Vicolo san Carlo, che con la rassegna Giusto in Tempo da anni promuove le opere di artisti locali (o che hanno scelto la città come loro punto di riferimento). La strada limitrofa al Giardino dei Giusti, nel cuore pulsante del quartiere Kalsa, si trasformerà temporaneamente in una galleria d’arte a cielo aperto, dove le opere si inseriranno all’interno di uno spazio vissuto senza snaturarlo o stravolgerlo, offrendosi alla vista di un passante, di un turista a zonzo, di un genitore di ritorno dalla spesa, di un operaio in pausa.