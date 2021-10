"La montagna capovolta": al Salinas la presentazione del libro sulle migrazioni narrate ai bambini

Sabato 2 ottobre alle ore 17:30 il chiostro minore del Museo Salinas di Palermo ospiterà la presentazione del libro "La montagna capovolta. Le migrazioni narrate ai bambini" di Francesca La Mantia, con le illustrazioni di Cinzia Battistel (Gribaudo Editore).

Il volume affronta con delicatezza un tema attuale e importante come quello delle migrazioni, permettendo ai bambini di avvicinarvisi e comprenderlo attraverso un linguaggio attento alla loro sensibilità.

Introdurrà l'incontro Alessandro Reina, presidente dell'Aps Intona Rumori; interverranno Francesca La Mantia, autrice del libro, Chiara Lombardo, communication manager di Giosef Italy e Marco Farina, presidente Hryo. Adatto ai bambini dagli 8 anni in sù. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Green Pass obbligatorio. Un evento di CoopCulture in collaborazione con APS Intona Rumori.

Trama

Nonna Caterina, che vive da sessant'anni in Belgio, porta il nipotino Rocco a visitare i luoghi della sua infanzia, sulla Majella, in Abruzzo. Mentre Rocco scopre panorami mozzafiato, per Caterina questo viaggio ha il sapore della riconciliazione con il passato; un passato duro, segnato dall'emigrazione della sua famiglia in Belgio, dove l'Italia nel dopoguerra spedì 64 mila uomini a lavorare nelle miniere di carbone, promettendo il miraggio di un futuro più roseo. Invece, la famiglia di Caterina in Belgio trovò la tragedia, quando l'8 agosto del 1956 nella miniera di Marcinelle scoppiò un incendio che causò la morte di 275 uomini, tra cui suo padre. Introdurrà l'incontro Alessandro Reina, presidente dell'APS Intona Rumori; interverranno Francesca La Mantia, autrice del libro, Chiara Lombardo, communication manager di Giosef Italy e Marco Farina, presidente Hryo.

