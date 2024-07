"Monasteri eremi e conventi di Sicilia e Malta": alla facoltà di teologia la presentazione del libro

Alle ore 19 nella Facoltà di Teologia presentazione del libro distrettuale "Monasteri Eremi e Conventi di Sicilia e Malta". L'evento di straordinaria rilevanza, si inserisce nel contesto dei festeggiamenti del quarto centenario del rinvenimento delle reliquie di Santa Rosalia.

La scelta di dedicare la pubblicazione per l'anno rotariano, che va dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025, in collaborazione con la storica Fondazione culturale Salvatore Sciascia del Distretto 2110 del Rotary International, ai monasteri, agli eremi e ai conventi di Sicilia e Malta è legata a molteplici ragioni. Innanzitutto una pubblicazione con questi contenuti coniuga non solo valori artistici, storici e culturali, ma anche valori interiori e spirituali.

Inoltre i luoghi presentati in questo pregiato lavoro sono spesso contornati da un certo alone di mistero, che evoca antiche storie e nel tempo hanno ispirato tanta letteratura. Infine gli argomenti trattati sono di forte attrattività, fascino ed interesse, in specie quando presentati con un corredo di immagini fotografiche di grande impatto visivo.

Nel corso della vita, ad ognuno di noi può essere capitato di sentire la necessità di cercare "rifugio" in un monastero, per coltivare il proprio spirito e per meditare sulle proprie scelte o addirittura sul vero senso dell'esistenza. Ecco perché avremmo potuto dare il titolo di luoghi dello spirito a questa pubblicazione, ma abbiamo preferito restare nel solco dei titoli delle pubblicazioni che servono a definire con chiarezza gli ambiti di presentazione.