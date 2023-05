"Mnemotecniche tra letteratura neuroscienze e didattica”, la presentazione del libro a Palazzo Ziino

La memoria: una tematica che affascina da sempre. La memoria è la capacità di immagazzinare informazioni (sotto forma di ricordi) e recuperarle all’occorrenza. Tale capacità non riguarda solo gli esseri umani ma anche gli animali e le piante. È un meccanismo molto complesso. La sua complessità ha da sempre affascinato, non solo esperti del settore (medici, psicologi e biologi), ma anche registi e romanzieri. Numerosi sono i racconti in cui il protagonista perde la memoria e vive un’esistenza legata al passato (in quanto cerca di recuperare i ricordi), ma in cui cerca di capire il nuovo mondo in cui si trova: la vita nel presente. È il caso di citare la fiction di successo “Doc- Nelle Tue mani”, ispirata alla storia autobiografica del dottor Piccioni, raccontata nel suo libro “Meno Dodici”. Il l protagonista di questa fiction ha un’amnesia e non ricorda i 12 anni precedenti l’incidente. Si trova catapultato in un mondo che non riconosce più. Dopo numerosi tentativi per recuperare i ricordi e ricostruire la sua vita, si arrende e, finalmente comincia a vivere la sua nuova vita nel presente. Inoltre almeno una volta nella vita ognuno di noi si sarà chiesto: “Come faccio a ricordarmi questa cosa?” Chiaramente questa domanda se la pongono spesso gli studenti (dalle elementari all’ università) e naturalmente i loro docenti vorrebbero aiutarli.



Presentazione del libro “Mnemotecniche- Tra Letteratura Neuroscienze e Didattica” di Mariafrancesca Lo Nardo. La tematica della memoria ha affascinato anche Mariafrancesca Lo Nardo, dottoressa magistrale in “Italianistica”. Infatti il 9 marzo 2022, ha pubblicato un saggio dal titolo “Mnemotecniche -Tra Letteratura, Neuroscienze e Didattica”, Susil edizioni.

A Palermo, presso la sede dell’Assessorato alla Cultura, a Palazzo Ziino, nella sala dedicata a Carmela Pretucci, il 17 maggio 2023 dalle ore 16,30 alle 18:00 circa, si terrà la presentazione del libro. Dialogheranno direttamente con l’autrice la dottoressa Anna Maria Principato e la dottoressa Maddalena Giucastro.



Il libro: struttura, argomenti, destinatari



Come si può dedurre dal titolo, il libro appartiene al genere dalla saggistica ed è un’analisi multidisciplinare. Esso è diviso in tre capitoli. Il primo capitolo tratta principalmente della differenza tra memoria e apprendimento, dei vari sistemi di memoria, di come funziona la memoria dal punto di vista neurobiologico e del rapporto tra ricordo ed emozioni. Il secondo capitolo è interamente dedicato alla lunga, ma affascinate storia della memoria. Esso riguarda le teorie sulla memoria e soprattutto le tecniche di memoria che gli antichi avevano elaborato nel corso dei secoli per rispondere ad una sola esigenza: memorizzare e recuperare i ricordi facilmente. Infine nel terzo capitolo si troveranno degli esempi di applicazione delle mnemotecniche nella didattica in classe e nello studio individuale. Il libro da dei consigli utili sia ai docenti sia agli studenti di qualsiasi ordine e grado. Inoltre, dato che la tematica riguarda vari settori della conoscenza (principalmente quello scientifico, umanistico e psicopedagogico) è rivolto anche a tutti coloro che amano conoscere. Lo stile del libro è lineare e scorrevole, i termini tecnici vengono spiegati con parole chiare e semplici. Queste due caratteristiche rendono il testo fruibile, a persone di qualsiasi livello culturale. Dunque ricapitolando, la presentazione del libro Mnemotecniche si terrà giorno 17 Maggio 2023 a Palermo in via Dante,53, presso palazzo Ziino (Sala Petrucci). Non mancate!