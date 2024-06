Michele Burgio presenta il suo noir “Altro da Palermo” [Le Dalie Nere – Ianieri edizioni] e ne parla con Filippo Triolo e Maristella Panepinto, al Bookstore Mondadori Flaccovio venerdì 14 giugno alle 18.

Tre facce di una Palermo grigia, notturna, lontana dai mercati e dalle spiagge. Tre intense storie di frustrazione e infelicità che si sfiorano appena, senza toccarsi. Tre uomini di diversa età ed estrazione sociale che condividono, chi per lavoro e chi perché vi abita, un unico quartiere borghese: sono il magistrato Rizzica, vedovo, pensionato e ormai oltre gli ottanta, che fa i conti con insospettabili fallimenti che riaffiorano dal suo passato; poi il professor Ruvolo, tormentato dalla passione inconfessabile per una sua allieva delle scuole serali; e il portiere Romanò che vive in una realtà alienante fatta di rituali opprimenti e sogni di riscossa sociale e politica.

Le ambientazioni sono vere. I protagonisti, loro e nostro malgrado, assomigliano alla realtà. Dopo aver narrato in "Mondo è stato" la provincia siciliana, Michele Burgio approda quindi a una Palermo grigia, amara, vera, fuori da ogni cliché. Il libro è stato appena presentato a Una Marina di Libri.