Riccardo Bertoldi presenta il suo libro "Mi prometto il mare" a Sanlorenzo Mercato

Una non più giovane protagonista che, finito un amore, decide di ripartire da se stessa. Flaccovio Mondadori ospita nel prossimo weekend uno scrittore tra i più amati dal pubblico: venerdì 18 febbraio alle 18,30 nello store presso Sanlorenzo Mercato, Riccardo Bertoldi parlerà del suo ultimo romanzo Mi prometto il mare (Rizzoli), con la giornalista Giada Lo Porto (ingresso gratuito).

Riccardo Bertoldi è l’amatissimo autore di bestseller come Resti? [2019] e Scrivimi (magari ti amo ancora) del 2021, tutti disponibili in BUR, è seguito sui social da oltre 500 mila follower. In questo nuovo e atteso romanzo, Mi prometto il mare [Rizzoli], racconta la storia di Sofia, una che finora si era accontentata: della sua vita, dei suoi non-desideri, persino del suo compagno, Edoardo. Ma quando lui la tradisce, si sente cadere il mondo addosso e capisce di essersi dimenticata di se stessa. E a quasi quarant’anni capisce che è giunto il momento di “promettersi il mare”, di fermare questa routine che l'ha condotta fin lì e iniziare davvero a inseguire i sogni che ha messo da parte troppo a lungo. La sua nuova vita, però, la riporta indietro nel tempo, a un'estate di più di vent'anni prima, quando in vacanza con la famiglia, aveva incontrato Enea, bellissimo e un po’ misterioso. Ma, si sa, gli amori di un'estate non durano per sempre.