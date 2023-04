"Le due metà di Yvette", a Palazzo Ziino presentazione del libro di Mauro Drago

Gallery









Mauro Drago torna dal pubblico dei suoi amati lettori con un romanzo puramente inventato. Le protagoniste principali sono due entità, che si ritroveranno a prendere strade diverse e svolgeranno routine differenti, ma entrambe saranno dettate dal desiderio e capiranno che l’una non potrà fare a meno dell’altra, che il giusto equilibrio di ogni persona è dato esclusivamente dall’insieme di ciò che ha. Una penna delicata e uno stile fluido permettono al lettore di immergersi nel fantastico mondo di Yvette e non solo. Un viaggio che il lettore compirà dalla Francia all’Italia e viceversa e che lo condurrà verso un finale strabiliante e sorprendente, ma in particolar modo alla fine del viaggio il lettore avrà modo di interrogarsi e di riflettere non solo sulla vita stessa, ma anche sulle azioni che si svolgono nell’arco delle giornate. Appuntamento in programma per il 21 aprile 2023, ore 16, nella Sala Petrucci di Palazzo Ziino, in via Dante 53.