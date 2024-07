Maurizio Carta presenta il suo nuovo libro "Romanzo Urbanistico" al Molo Trapezoidale

Indirizzo non disponibile

Due realtà simbolo della città di Palermo, Morettino e la casa editrice Sellerio, insieme per un evento che racconta le storie di 42 città del mondo. Venerdì 12 luglio alle 18, al Morettino Coffee Lab al Palermo Marina Yachting, Maurizio Carta presenta il suo nuovo libro edito da Sellerio "Romanzo Urbanistico".

Quarantadue storie di città – dalle immancabili (New York, Londra, Pechino, Mosca, Parigi, Barcellona), alle meno ovvie (Paducah, Hangzhou, Brest, Aalborg, Tirana, Favara) – che possono anche funzionare come una guida di viaggio o una mappa oppure un breviario, sotto il segno della «rigenerazione urbana», in cui si condensano le trasformazioni prodotte dagli organismi-città.

Alla presentazione interverranno il direttore dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti, Dario Nepoti della business community Palermo Mediterranea, e Andrea Morettino. Durante la presentazione sarà possibile degustare una selezione di vini della cantina Tasca d'Almerita, simbolo dell'eccellenza enoica siciliana. A seguire l'aperitivo al tramonto con il sassofonista Fabio Lo Cascio.