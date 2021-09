"Palermo, biografia progettuale di una città aumentata": la presentazione del libro di Maurizio Carta

Martedì 21 settembre alle 19 - presso la sede sociale del Circolo Velico Sferracavallo in via Plauto, 27 - presentazione del libro 'Palermo - Biografia proget-tuale di una città aumentata a cura di Maurizio Carta. Ne discuteranno con l'au-tore, Caterina Greco (direttrice del Museo Archeologico Regionale ‘Antonino Sa-linas’), Pasqualino Monti (presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale), il presidente Giuseppe Giunchiglia e il giornalista Rai Salvo Toscano.

Un libro costruito attraverso il doppio registro della biografia e del progetto, del racconto e della proposta, che ha l’ambizione di concorrere da protagonista al dibat-tito pubblico cittadino nell’orizzonte delle scelte per il prossimo e più lontano futuro di Palermo. Un racconto degli ultimi 20 anni di Palermo attraverso una intensa at-tività di didattica, ricerca e azione e che traguarda la città dei prossimi anni propo-nendo scenari di futuro, strategie di sviluppo e progetti di rigenerazione e per nuove funzioni che possano portare Palermo verso il 2040.

Sinossi

Palermo è stata raccontata numerose volte: la storia, le evoluzioni culturali e con-torsioni urbanistiche sono state oggetto della passione e competenza di autorevoli studiosi, eppure manca una figura di indagine ibrida tra identità e progetto. Serve una Biografia progettuale, un racconto di avvenimenti con lo sguardo verso l’orizzonte del futuro e una proposta di progetti alimentati dalle sensibilità della storia, della memoria e delle identità plurali della città.

Questo è l’intento del libro, curato da Maurizio Carta, ordinario di urbanistica del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, insieme ai componenti e agli studenti della sua scuola urbanistica e con testi e immagini di alcuni protagonisti che negli ultimi vent’anni hanno raccontato, fotografato o trasformato la città.

Il libro racconta la storia urbanistica di Palermo come meta-città composta di città diverse che si confrontano e ne declina alcuni aspetti attraverso un corpo-so Atlante che la analizza e interpreta come una città aumentata. Viene propo-sto un ampio impianto propositivo di visioni e strategie e 51 azioni concrete, che compongono l’Agenda Palermo +20 per lo sviluppo sostenibile dei prossimi venti anni. Infine, vengono presentati 91 Prototipi di futuro possibile, progetti di conser-vazione, innovazione e trasformazione di alcune parti di città che fungono da esem-plificazioni di soluzioni su cui discutere e sperimentare. Per l’ingresso occorrono i biglietti d’invito che posso essere richiesti sul sito www.circolovelicosferracavallo.it.

