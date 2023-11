A scuola per parlare della cattura di Matteo Messina Denaro: il procuratore De Lucia al Gonzaga

“La cattura. I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia". E' il titolo del libro scritto dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e dal giornalista Salvo Palazzolo. Il prossimo mercoledì 29 novembre, alle ore 10, nell'auditorium del Gonzaga Campus si svolgerà un confronto con la partecipazione dei due autori. L'incontro è aperto ai giornalisti, a tutte le famiglie del campus, agli studenti, ai docenti e ai giovani ex alunni.

Subito dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, grazie anche alla disponibilità del procuratore capo Maurizio De Lucia, fu organizzato un momento di incontro con gli studenti del Gonzaga Campus. “Ringraziando il procuratore per la sua disponibilità, anche questa volta, quella nostra è una scelta di campo - spiega padre Vitangelo Denora, gesuita e direttore generale del Gonzaga Campus di Palermo - per parlare a scuola, con i ragazzi e le ragazze, della mafia e della legalità, del coraggio di cambiare con quelle 'idee che restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini'. Dalla scuola può nascere un nuovo futuro, contro la guerra e contro ogni forma di violenza e, in questi giorni, tutti lo stanno ribadendo a diversi livelli. A questo noi crediamo fermamente e per questo ci impegniamo ogni giorno. Questo incontro potrà, certamente, aiutarci a continuare la nostra riflessione e il nostro comune impegno per lasciare ai nostri figli una città e una terra, libera dalla mafia”.

Il libro “La cattura. I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia ripercorre i segreti più profondi della primula rossa di Cosa nostra: dalle stragi del 1992-1993 alle complicità eccellenti; racconta la lunga indagine che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro. Il racconto ha come protagonisti uomini dello Stato (magistrati e carabinieri) il cui ruolo è fondamentale per comprendere le trasformazioni di un fenomeno criminale che continua a infiltrarsi nella società. Nella lunga vicenda di Matteo Messina Denaro c’è un pezzo di storia del nostro Paese che è importante e significativo per agire nel presente e proiettarci nel futuro.