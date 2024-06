“La famiglia Stella”, Massimiliano Vitrano presenta il secondo romanzo

La signora Stella spiriu e l’enigma e? tutto da risolvere. Un susseguirsi di ipotesi, scenari e racconti che hanno acceso gli animi di tutti, anche dei membri della famiglia più distratti – fino a quel momento …. La scomparsa misteriosa di Donna Carmela scuote le fondamenta della famiglia Stella, innescando suggestioni profonde e sconvolgenti. Con il cuore in tumulto e una determinazione inarrestabile, ogni membro della famiglia si lancia in un’avventura intensa e appassionante alla ricerca della verità.

Venerdì 7 giugno alle 18 al bookstore Mondadori Flaccovio (via Roma 270/272) si presenta “La famiglia Stella”, secondo romanzo di Massimiliano Vitrano [bookabook], l’autore ne parlerà con l’attore Tommaso Gioietta. Ingresso libero. Una vera odissea familiare, tutta siciliana, raccontata con una scrittura morbida ed elegante. Vitrano segue passo passo i componenti della famiglia Stella che affrontano misteri, legami indissolubili e dimensioni nascoste, guidando la propria ricerca verso una profonda riconciliazione e una nuova comprensione del potere inestimabile dell’amore e della memoria.

L'autore

Massimiliano Vitrano è nato a Palermo nel 1983, lavora in banca. Scrive per alcune riviste specialistiche di Finanza e Factoring, collabora come docente con l’Università di Catania e l’Università di Palermo e trova sempre tempo per crossfit e pilates. Cesare, il suo cocker biondo, è il suo lettore più critico. “La famiglia Stella” è il suo secondo romanzo, dopo “Per-donare” (bookabook, 2023).