"Cenere. Appunti da un lutto": alla Mondadori la presentazione del libro di Mario Natangelo

“Quando una persona che hai amato molto, sparisce e la mancanza ti toglie l’aria, finisci per cercarla nei ricordi che ha lasciato dietro di sé”: si potrebbe riassumere più o meno così, ma forse solo per difetto “Cenere” di Mario Natangelo, un racconto illustrato con la prefazione di Erri De Luca, un libro sulla morte e sul dolore dovuto alla scomparsa della madre, ma anche un volume sulla vita e sull’amore, dove si piange molto e si ride tanto. Considerato il disegnatore più caustico in circolazione, collaboratore sin dal primo giorno de Il Fatto quotidiano, Mario Natangelo, napoletano “adottato” da Roma, non rinuncia al sarcasmo e alla comicità, questa volta rivolti contro se stesso, e col suo tratto riconoscibile e la battuta affilata, offre al lettore una faccia nuova, più intima e vulnerabile.

Lunedì 10 giugno alle 18 al bookstore Mondadori Flaccovio (via Roma 270/272) Mario Natangelo presenta “Cenere. Appunti da un lutto” [Rizzoli] e ne parla con il giornalista Vassily Sortino. Ingresso libero. In un tempo che assume un ritmo nuovo, quello irregolare delle ondate di dolore, avvicinando e allontanando il lettore dal giorno della morte di sua madre, Natangelo attinge a tutto il suo bagaglio satirico. E alla domanda “Si può far ridere parlando di uno dei dolori più grandi, inevitabili e naturali della vita?” la risposta diventa incredibilmente sì. Nel diario della sua sofferenza, in quello che Natangelo definisce una “speleologia del cuore”, “un carotaggio del dolore”, insieme alla sorella Anna, a “amato padre”, alle nipoti e ai personaggi che affollano la sua vita quotidiana, colleghi, direttori dalle sembianze caricaturali e donne bellissime ed eteree, c’è spazio per soffrire e divertirsi, in entrambi i casi senza paura di arrivare alle lacrime.

Biografia autore

Mario Natangelo e? nato a Napoli nel dicembre del 1985. Giornalista professionista, esordisce come vignettista satirico nel 2007 con “l’Unita?”. Disegna ogni giorno per “il Fatto Quotidiano” dal primo numero, nel settembre del 2009, e ha collaborato per diversi anni con “Linus” e “Smemoranda”. Considerato il vignettista satirico piu? caustico in circolazione, ha ricevuto due volte il Premio Internazionale di Satira Politica Forte dei Marmi. Attualmente vive a Roma, dove a volte va in giro con un cane cattivo. Dopo Ora dove sei?, Somewhere in Italy e Ghiaccio, il suo ultimo webcomic e? Ultime dalla Terra. Un vignettista in Patagonia, pubblicato su www.natangelo.it.