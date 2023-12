"A sciame", Maria Grazia Insinga presenta il suo nuovo libro

"A sciame", il nuovo libro di Maria Grazia Insinga, poetessa tra le più incisive del nostro tempo, è l'occasione propizia per un confronto sui temi della parola, del testo, del verso, del mito, del sacro, del contemporaneo. Interventi di Stefano Jossa, Anna Negri, Franca Alaimo, Margherita Ingoglia, Vincenzo Pinello, con la partecipazione degli studenti di Lingua e testualità del Corso di Laurea in Lettere. Letture: Alessandra Pizzullo e Noemi Scaffidi. Sarà presente Maria Grazia Insinga.

Maria Grazia Insinga, docente di Pianoforte presso l’Istituto “Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando, idea laboratori di poesia: nel 2014 "La Balena di ghiaccio", il premio di poesia per i giovani in memoria del poeta Basilio Reale, in collaborazione con il LOC Laboratorio Orlando Contemporaneo; nel 2019 il "Premio Lighea" organizzato dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. Dal 2016 al 2019 è membro del consiglio editoriale di "Opera prima", iniziativa editoriale diretta da Flavio Ermini. Dal 2020 fa parte della giuria del "Premio Lorenzo Montano" e del Comitato di lettura di Anterem Edizioni. Sue poesie sono state tradotte in romeno, francese, inglese, spagnolo, russo.

Tra le sue pubblicazioni, "Persica", con le illustrazioni di Emanuela Fiorelli, raccolta vincitrice del concorso Opera prima (Anterem, 2015); "Ophrys", con le illustrazioni di Eunice Kim, raccolta finalista al XXX Premio Montano (Anterem, 2017); "Etcetera", con le illustrazioni di Alessandra Varbella, in forma di leporello in versi (Fiorina, 2017); "La fanciulla tartaruga", con le illustrazioni di Stefano Mura, in forma di carnet de voyage (Fiorina, 2018); "Tirrenide", raccolta in versi vincitrice della XXXIII edizione del Premio Lorenzo Montano (Anterem, 2020); "A sciame" (Arcipelago Itaca) è uscito nel settembre di quest'anno.