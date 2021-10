Il libro de La Rappresentante di Lista, la presentazione di "Maimamma" al Rouge et Noir

Giovedì 28 ottobre alle 18 al Rouge et Noir, in collaborazione con La Feltrinelli Libri e Musica di Palermo, La Rappresentante di Lista presenta il libro Maimamma (il Saggiatore): il manifesto di una generazione, un libro che racconta le crisi dei trent’anni scritto dal duo che già da qualche anno sublima in musica proprio queste trasformazioni.

Un romanzo che parla di amore, di solitudine, di disperazione, di speranza. Ingresso libero. Prenotazione consigliata all'indirizzo email: eventi.palermo@lafeltrinelli.it. Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass.

