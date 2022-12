"Madri si nasce", Sara Favarò presenta il suo libro nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi

Il libro "Madri si nasce", edizioni Euno Book, di Sara Favarò, sarà presentato mercoledì 7 dicembre alle ore 17 presso la chiesa San Giorgio dei Genovesi, sita nell’omonima piazza, dal filosofo e scrittore Augusto Cavadi, dalla presidente dell’Ucai Fulvia Reys che ha organizzato l’evento, e dall’autrice.

Il libro, frutto di una lunga ricerca che Sara Favarò ha condotto a Vicari suo paese nativo, indaga la festività del Natale nel sentimento e negli usi popolari di una cultura agro pastorale dove le azioni, in apparenza semplici, trovano riscontro nel simbolo. Cerimonie popolari che promanano da culti precristiani e dove la nascita di Gesù è vissuta con fede semplice e ingenua che accomuna il popolo e la Sacra Famiglia.

Povertà, sacrificio, stenti assurgono a valori condivisi, così come la gioia per la Nascita e dove l’archetipo femmineo represso sortisce gravidanze chimeriche, intrise di commozione. Testo di racconti, ricette, usi culinari, orazioni e canti “popolari”, foto di luoghi e di gente, il tutto arricchito dal prezioso ritrovamento dell’Autrice di un’antica farsa popolare natalizia, di cui si era persa memoria.

"Sara Favarò, come una rabdomante, cerca sorgenti d’acqua fresca nel panorama della cultura siciliana. Questa volta la ricerca è in quelle tradizioni popolari che ci si trasmette, da una generazione all’altra, a Vicari - scrive nella prefazione al libro Augusto Cavadi - come in altri comuni isolani".