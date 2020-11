Lo scordabolario, il vocabolario delle "palore" palermitane scordate in un incontro con Piparo

Venerdì 6 novembre dalle ore 17:30 sino alle ore 19:00, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare per un firmacopie l'attore cuntastorie Salvo Piparo per l'uscita del suo ultimo libro "Lo scordabolario", il vocabolario delle palore palermitane scordate, novità editoriale pubblicata da Dario Flaccovio Editore.

Il volume, che ha la prefazione del linguista professor Roberto Sottile, intende, tra il serio e il faceto, recuperare il patrimonio lessicale palermitano che vanta millenarie sedimentazioni culturali. Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18:00 sino alle ore 19:00. Tutti i lettori che desidereranno incontrare l'attore, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.

I palermitani una cosa la sanno: cu avi lingua passa u mari, questo perché il palermitano non è padrone manco a casa sua, ma della sua lingua lo è, eccome. Pensiamo, per esempio, a come usa la parola cosa: "Sei cosa da prenderti a legnate", "Sei una cosa inutile", "C'è cosa?", "Cosa fitusa!". Oppure a chi va a chiedere un favore: "Assessò, ma quella cosa?", e alla risposta lapidaria: "Quella cosa sta camminando!". Che poi da noi la mafia si chiama Cosa Nostra! Nel tempo, certe parole si sono impossessate di noi, altre invece sono state dimenticate, come calzini sporchi in fondo al bucato. In questo libro che hai tra le mani, Salvo Piparo ti aiuta a riscoprirle, perché lo Scordabolario è il vocabolario delle palore palermitane scordate. E non solo! Riuscirai anche a vederle! Sfoglia e scopri perché.