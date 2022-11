Presentazione del volume "Li mii priggiuni, settemmiru 1863": presentazione a Villa Riso

Presentazione del volume Li Mii Priggiuni. Settemmiru 1863, manoscritto in lingua siciliana di Antonino Liga (1819 - 1905). Trascrizione ed elaborazione a cura di Gisella Liga. Coordina Francesca Mercadante, geoarcheologo.

Intervengono

Gisella Liga - Curatrice del volume

Pippo Lo Cascio - Storico

Santo Lombino - Storico

Emanuele Insinna - Poeta

Appuntamento venerdì 18 novembre alle ore 17 a Villa Riso in via Giuseppe Terragni (ingresso da via dell’Olimpo n. 30/A).