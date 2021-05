Letture a piazzetta Bagnasco, dal vivo la presentazione del libro "Il leone di Palermo”

Riparte con la buona lettura, quella proposta dalla libreria Mondadori Palermo, la nuova stagione culturale dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”. Alle 18 di venerdì 21 maggio, verrà presentato il libro di Salvatore Requirez “Ignazio Florio - Il Leone di Palermo”. Un romanzo molto fortunato che, a sedici anni dalla prima edizione, ritorna aggiornato e con i nomi reali dei personaggi.

Un viaggio nella Palermo della Belle Époque brillante come Parigi, capitale del Liberty, sul cui sfondo rimane una miseria che affida alle rivolte sociali o alla mafia il proprio riscatto. Una città splendida e contraddittoria come i protagonisti del romanzo. Una prima iniziativa, quella di venerdì 21 maggio, alla quale ne seguiranno altre, come del resto ci ha abituati l’associazione sino a oggi. Anche durante le restrizioni sanitarie della primavera 2021 che hanno portato a sperimentare, in collaborazione con l’Associazione “Genitori e Figli” e il Cidi Palermo, un’inedita serie di videoconferenze dal titolo “Breve storia del futuro”con illustri relatori.

"Ci piace pensare all’esperienza fatta dal 2019 come a una buona pratica di collaborazione pubblico-privato nella soluzione dei problemi comuni - spiega il presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, Donato Didonna - in una città che vanta una lunga e ininterrotta tradizione di perseguimento dell’interesse personale contro quello pubblico. L’associazione ha tentato di fare l’esatto contrario. Il ricco calendario di eventi primaverili-estivi (da due a tre ogni settimana, Ferragosto compreso) ha, infatti, trasformato la piazzetta nel salotto di Palermo, ripopolandolo anche d’estate e consentendo a quattro saracinesche che erano state abbassate di riaprire seppur con altri operatori commerciali". In via di definizione il programma che animerà la piazzetta dalle 18 alle 20 del martedì, giovedì e venerdì, da maggio sino a ottobre 2021.

