Leonardo Lo Bianco tra vita, scritti, testimonianze: a Partinico la presentazione del libro

Organizzato dall’Accademia della Cultura e da BCsicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, si presenta sabato 2 aprile 2022 alle ore 17,00 al Teatro Gianì in via Bellini 3 a Partinico, il volume curato da Salvo Vitale “Leonardo Lo Bianco: vita, scritti, testimonianze”. Dopo la presentazione di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia Sede di Partinico, sono previsti gli interventi di Giuseppe Di Trapani, Gino Lo Bianco, Antonina Addamo, Vincenzo Fedele e dello stesso curatore.

Il libro è una breve biografia, raccolta di scritti e di testimonianze di Leonardo Lo Bianco, (1916-2009), partinicese, fulgido esempio di intellettuale, docente di lettere e preside del Liceo Classico di Partinico. Durante la guerra, fu prigioniero degli inglesi in India. Fu anche uomo politico di spiccate qualità, consigliere comunale del Partito Socialista Italiano per vent’anni, prima di transitare nel PSIUP, in un paese devastato dalla miseria, dalla mafia, dal clientelismo e da altre piaghe sociali denunciate, nello stesso periodo, da Danilo Dolci. Ha lasciato il ricordo del suo impegno civile al servizio del popolo, ma anche della sua competenza di linguista classico, di letterato, di educatore e formatore di molte generazioni.

Salvo Vitale è nato a Cinisi il 16.08.1943. Docente di Storia e Filosofia ha insegnato nei Licei sino al 2004. Corrispondente del giornale “L’Ora” di Palermo negli anni ’60, ha partecipato, con Peppino Impastato, alle lotte dei contadini di Punta Raisi contro gli espropri per la costruzione della terza Pista. Dopo avere insegnato dal 1970 al 1974 in Sardegna, si è trasferito in Sicilia, continuando la collaborazione con Impastato, soprattutto a Radio Aut. Sempre in prima fila nell’organizzazione di iniziative culturali e d’impegno antimafia è autore di numerose pubblicazioni, collabora con il giornale on line Antimafia Duemila, fa parte della redazione dell’emittente Telejato e gestisce il sito “Il Compagno”.