Legumi sostenibili buoni per buongustai, vegetariani e vegani: presentazione a Petralia

Le Madonie sono scrigno e custodi della sapiente civiltà agricola ed alimentare della Sicilia e immergendosi in esse la Pro Loco di Petralia Soprana ha organizzato un pomeriggio culturale nella location d’U’ Curtigghiu in Via Rizzo che, vedrà la presentazione del libro “Legumi sostenibili buoni per buongustai, vegetariani e vegani". Ospite sarà lo scrittore giornalista Mario Liberto, modera Giovanna Gebbia.

L'appuntamento è previsto per le ore 18,00 di sabato 7 agosto 2021. Saranno presenti il Sindaco di Petralia Soprana Dott. Pietro Macaluso e il Presidente della Pro loco Giuseppe Gulino.

Parteciperà inoltre all’evento Carmelo Giunta, fiduciario della Condotta Slow Food Alte Madonie, insieme a Filippo Calafato dell’azienda agricola Calafato con la sua produzione di lenticchie di Villalba, presidio Slow Food e Luca Li Vecchi presidente dell’azienda agricola Verbumcaudo di Polizzi Generosa, che porterà la sua produzione di ceci. La trattoria “da Salvatore”, viceversa, cucinerà le lenticchie in occasione della degustazione che sarà prevista al termine del pomeriggio.

La musica popolare ottocentesca accompagnerà l’incontro grazie alla voce di Patrizia Genova e alla chitarra il maestro Armando Chiaramonte. Il cortile sarà allestito per l’occasione a cura delle strutture di ospitalità: VersoEst e Cas'Antica Soprana. Per venire incontro alle disposizione del Covid 19, l’appuntamento sarà aperto ad un numero massimo di 20 posti.

