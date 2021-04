"Le mie lenzuola", quadri e poesie di una vita intera: Pietro Cosentino presenta il suo libro

Venerdì 23 aprile dalle ore 18.30 alle 19.30 Pietro Cosentino, in arte Picos, professore di geofisica in pensione, presenterà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione il suo ultimo libro, "Le mie lenzuola", edito da Fogghi Mavvagnoti (dicembre 2020).

Dialogheranno in remoto con l’autore la professoressa Maria Antonietta Spadaro storica dell’arte, il professor Tommaso Romano critico e scrittore e la professoressa Maria Gloria Calì esperta in didattica del paesaggio. Sarà possibile seguire l’evento cliccando sulla pagina Facebook Spazio Cultura libreria Macaione. Pietro Cosentino, salvo nuovi Dpcm e ulteriori restrizioni imposte dal Covid-19, sarà disponibile in libreria dalle ore 17.30 alle 19.45 per il firmacopie.

Si tratta di una selezione di poesie e quadri, tra carboncini, pastelli, acquarelli e olii, che ripercorre la vita del professore palermitano, classe '41, dagli anni '50 ad oggi. Il professore, in arte Picos, ha passato i suoi anni a nutrire la passione per la scienza (da fisico, ha insegnato per 44 anni all'ateneo di Palermo e per un anno a Norwich, in Inghilterra) e per l'arte, sotto ogni forma, prediligendo poesie e disegni. Ci sono molte poesie in dialetto palermitano ("Comu lu mari", "Alivu duci", "Lu tempu 'mpintu") sempre con traduzione in italiano, e ci sono i suoi disegni e i suoi dipinti, tra caffettiere napoletane, rose di gioventù, fiaschi e brocche, ma anche capanne di Mondello, paesaggi e scorci siciliani, come Monte Pellegrino, treni a vapore, panchine e dolci attese, gli ibiscus e l'agave. Tra i pochi ritratti inseriti nel libro, anche quello del figlio più piccolo, Giorgio, e della nipotina più piccola, Ludovica.

Sinossi

"Le lenzuola sporche si lavano in famiglia, dice un famoso proverbio, una vocina popolare da me non molto amata. Ma quando le lenzuola vengono lavate e sono ben pulite e profumate, almeno allora possono essere stese, sciorinate su un filo plastificato, per svolazzare al vento, magari nel cortile di famiglia. E questo è il mio primo tentativo di stendere al sole alcune delle lenzuola del mio letto, al completo, quelle di sotto (le mie poesie) insieme a quelle di sopra (i miei quadri). Si tratta di una piccola selezione fatta con degli accostamenti del tutto personalie dedicata ai miei quattro figli ed ai miei cinque nipoti. Anticipo un grazie di cuore a chi vorrà degnarle della sua attenzione". Pietro Cosentino