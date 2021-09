"Le mie lenzuola", tra poesie e carboncini: Picos presenta il suo libro in villa al Lauria

Mercoledì 8 settembre alle ore 18 Pietro Cosentino presenta al Lauria in villa "Le mie lenzuola", il suo ultimo libro. Presenta il libro Maria Gloria Calì, Paolo Briguglia recita alcune poesie.

Selezione di poesie, alcune in dialetto siciliano, e quadri, tra carboncini, pastelli, acquarelli e olii, che ripercorre la vita del professore palermitano, classe ’41, dagli anni ’50 ad oggi, tra caffettiere napoletane, rose di gioventù, fiaschi e brocche, ma anche capanne di Mondello, paesaggi e scorci siciliani, come Monte Pellegrino, treni a vapore, panchine e dolci attese, gli ibiscus e l’agave ed i ritratti degli affetti familiari.

Pietro Cosentino, in arte Picos, professore di geofisica in pensione, ha passato i suoi anni a nutrire la passione per la scienza (da fisico, ha insegnato per 44 anni all’ateneo di Palermo e per un anno a Norwich, in Inghilterra) e per l’arte, sotto ogni forma, prediligendo poesie e disegni

L’iniziativa è coordinata dal deputato agli eventi Francesco Marcatajo e dalla consocia Adriana Chirco. All’inizio di ogni evento sarà servito un drink di benvenuto. Sono ammessi gli ospiti muniti di green pass; è necessario prenotare al numero 328.3837829.

