"Il labirinto delle nebbie" e "La fisica che ci piace": doppia presentazione da Flaccovio Mondadori

Altre due presentazioni per il bookstore Flaccovio Mondadori (via Roma 270/272): giovedì 13 ottobre, alle 18,30 Stefania Auci parlerà con Matteo Cavezzali, giovane scrittore di Ravenna, direttore artistico del festival letterario ScrittuRa, del suo ultimo romanzo “Il labirinto delle nebbie” (Mondadori). La formula è la stessa dei due libri precedenti: Cavezzali attinge alla storia per poi costruire un intricato racconto di fantasmi e riscatto sociale.

Venerdì 14 ottobre alle 18,30, sempre alla Flaccovio Mondadori di via Roma, arriva il “prof” influencer più amato dagli studenti (che detestano fisica, matematica e materie scientifiche in generale), ovvero Vincenzo Schettini con il suo “La fisica che ci piace” (Mondadori Electa): la fisica raccontata in una maniera alternativa, non ponendola come semplice lezione, ma provando a farci entrare nei fenomeni da un altro punto di vista: quello della vita di tutti i giorni. Tra le teorie applicate nei film western e quelle sul tempo, si scoprirà che la fisica è in tutte le cose semplici.

Matteo Cavezzali, “Il labirinto delle nebbie” (Mondadori) Siamo negli anni che seguono la Prima guerra mondiale, la palude del Delta del Po è un luogo mitico e infernale dove la ricerca di un assassino (o di un mostro ferino?) si trasforma in un intricato racconto di fantasmi e, insieme, di riscatto sociale. Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della Grande Guerra, ma non è più l’uomo di quando è partito. Forse è anche per questo che accetta il ruolo di ispettore ai confini del mondo, nella stazione di polizia di Afunde, un villaggio nella palude del delta del Po in cui vivono solo donne, perché nessun uomo è sopravvissuto al fronte. Quando viene trovata morta Angelina, con un misterioso simbolo sul collo, comincia una vera e propria battuta di caccia nei labirintici percorsi della palude.

Matteo Cavezzali collabora con il Corriere della Sera e tiene un blog su Il Fatto Quotidiano; ha già firmato nel 2019 “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini”, con il quale ha vinto il Premio Comisso e il Premio Volponi Opera Prima; il suo secondo romanzo “Nero d’inferno” parla di Mario Buda, anarchico italiano che saltare in aria Wall Street negli anni ’20. Ha realizzato il podcast Bruno Neri, calciatore e partigiano per RaiPlay Sound.

Vincenzo Schettini, “La fisica che ci piace” (Mondadori Electa). Un vero piccolo tour quello di Vincenzo Schettini: venerdì 14 sarà alle 9 al Liceo Scientifico Cannizzaro e alle 11.30 al liceo scientifico Einstein. Molto atteso dagli studenti con cui è sempre in contatto sui suoi canali Youtube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook, che superano un milione e mezzo di follower. I ragazzi lo amano per il suo modo di rendere la fisica accessibile, il suo video più seguito è stato visualizzato da 7 milioni di persone. Il questo volume “mette a nudo” una serie di piccoli eventi in cui la fisica ha una grande importanza, ma non a prima vista. Vincent risponde alle domande con leggerezza -. gliene porranno tante sia gli studenti dei due licei che i fan in libreria - spiegando come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. E’ il professore più amato dal web: con lui, la fisica diventa magia. Tutto ebbe inizio più di dieci anni fa, quando Vincenzo diede il suo cellulare in mano a uno studente chiedendogli di riprenderlo mentre parlava di attrito viscoso. Postato su Facebook, il video provocò la reazione di centinaia di persone che per la prima volta vedevano la didattica in maniera completamente diversa. Da allora le sue spiegazioni, vivaci, divertenti, colorate ed efficaci sono seguite da milioni di follower proprio perché rendono facile e comprensibile ogni concetto.

Vincenzo Schettini è un fisico, un musicista, un prof influencer. Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento; da anni dirige un affermato gruppo gospel chiamato Wanted Chorus e insegna fisica nelle scuole superiori.