"La vita è un posto strano", il giornalista Fulvio Viviano presenta il suo libro a piazzetta Bagnasco

Dal 7 luglio in libreria il nuovo romanzo del giornalista Fulvio Viviano, “La vita è un posto strano” (Dario Flaccovio Editore). Prima presentazione del libro, venerdì 8 luglio, alle 18.30, in piazzetta Bagnasco, in collaborazione con la libreria Mondadori Point di via Mariano Stabile, 233. Intervengono insieme all’autore i giornalisti Tiziana Martorana e Antonello Ravetto Antinori.

Raccontare l’amore, raccontare la casualità di un incontro, in una storia romanzata che corre a metà tra sentimenti del cuore e razionalità. Due vite parallele, quelle di Ludovica e Felice, che si incrociano solo per un dettaglio. In una c’è l’amore difficile, pieno di passione e di sensi di colpa, nell’altra la speranza di tornare a vivere con occhi nuovi e senza più barriere.

Una vicenda in cui si intrecciano ragione e sentimento nel quadro di una lotta costante tra quello che vuole il cuore e quelle che, invece, consiglia la razionalità. Il tutto condito da uno stile vivace che spesso compie salti avanti e indietro nel tempo per raccontare al lettore la storia di un sentimento potente e profondo.