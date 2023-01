Il sindaco pescatore di Pollica e le verità negate, alla Casa di Paolo si presenta il libro di Dario Vassallo

Sarà presentato a "La casa di Paolo", in via Vetriera, sabato 21 gennaio alle 18, il libro "La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo il Sindaco Pescatore", scritto da Dario Vassallo e dal giornalista Vincenzo Iurillo.

Alla presenza dell'autore, fratello del sindaco ucciso a Pollica (in provincia di Salerno) il 5 Settembre 2010, dialogheranno: Laura Bercioux giornalista per La Voce di New York e moderatrice, Sandra Figliuolo giornalista di PalermoToday e Roberta Gatani, nipote di Paolo Borsellino e responsabile dell'associazione culturale "Casa di Paolo", creata nel luglio 2015 nei locali dell'ex "Farmacia Borsellino", che fu appunto della famiglia del giudice ucciso assieme alla sua scorta nella strage di via D'Amelio, il 19 luglio del 1992.

E' il 5 settembre 2010. Il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, viene ammazzato con nove colpi di pistola. Con lui, muore il sogno di un territorio libero dalla criminalità organizzata, dal traffico di stupefacenti, dagli abusi edilizi. Dieci anni di silenzi, omertà, depistaggi. Dieci anni di instancabile ricerca della verità raccontati dalla viva voce di Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore, che sacrificando la propria professione, sottraendo tempo ai propri affetti, ha percorso l'Italia in lungo e in largo, ha incontrato persone, ha scavato a piene mani nel torbido, restando spesso impantanato nel fango delle bugie, dei voltafaccia, dei tradimenti.

In questo viaggio, con ostinata caparbietà, Dario ha raccolto frammenti di verità, ha ricomposto i pezzi. Con l'aiuto di quanti ancora oggi non dimenticano il sacrificio di Angelo, ha cercato di arrivare laddove la giustizia ha subìto una battuta d'arresto, esponendosi in prima persona, ricevendo minacce, lettere anonime, intimidazioni di ogni sorta. Questo libro vuole essere allo stesso tempo un diario

e un atto di accusa, un documento storico e un muro della vergogna.

Nel dibattito di sabato 21 verrà affrontato un parallelo sui depistaggi operati dalla mafia fino alla strage di via D'Amelio. Nella stessa mattinata, alle 11.30, si terrà un dibattito anche al liceo classico Vittorio Emanuele II sempre con l'autore Dario Vassallo e la giornalista Laura Bercioux.