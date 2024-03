"La pantera", al Bar Pickwik la presentazione del libro di Pietro Maltese

Mercoledì 13 marzo a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49/51 a Palermo presenteremo il libro "La Pantera. Il primo movimento contro l’università neoliberale" di Pietro Maltese edito da Istituto Poligrafico Europeo. A discutere con l'autore ci sarà il Professore Anxo Garrido dell'università di Madrid.

Il volume ricostruisce le vicende della Pantera, un movimento universitario (in)sorto a Palermo nel dicembre del 1989 e ben presto diffusosi in tutta Italia. Esso si opponeva al progetto riformista dell’allora ministro Antonio Ruberti, qui considerato come il punto di abbrivio del processo, tuttora in corso, di trasformazione in chiave neoliberale del sistema italiano di istruzione terziaria.

Attraverso l’analisi delle normative, la lettura della stampa dell’epoca, alcune interviste ai protagonisti di quella mobilitazione, l’autore fornisce un quadro complessivo delle proteste, interrogandone il senso e connettendolo alla contemporaneità segnata dall’egemonia culturale e politica del neoliberalismo.

Pietro Maltese, ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale all’Università di Palermo, si è occupato del pensiero di Antonio Gramsci, del rapporto tra formazione e lavoro nel contesto della trasformazione post-fordista, della torsione neoliberale dei sistemi di istruzione contemporanea. Nel 2018, per questa casa editrice, ha pubblicato Gramsci, dalla scuola di partito all’Anti-Bucharin.