Viaggi d'autore fa tappa a Ustica, Chiara Modica Donà dalle Rose presenta "Judas the Guess"

Continuano con successo le tappe del Viaggio d’Autore per presentare il libro "Judas the Guess - il processo dell'umanità", edito da Angelo Mazzotta, nato dallo spettacolo teatrale scritto dall'avvocato Chiara Modica Dona' dalle Rose e messo in scena dalla compagnia teatrale Esoscheletri. Il libro verrà presentato domenica 30 agosto alle ore 21.00 presso il Parco Aliantopark di Ustica.

Chiara Modica Dona' dalle Rose, attiva mecenate da più di un ventennio nel mondo internazionale dell'arte, ha scelto un editore siciliano per pubblicare uno dei suoi ultimi romanzi, "Judas the guess: il processo dell'umanità" come dice l'autrice "il primo di una triade dedicata ad un ideale processo all'uomo di tutti i tempi che vede in campo niente di meno che Maria Maddalena e Giuda, trasformandoli da imputati ad inquirenti, in un viaggio atemporale tra i millenni della storia dell'uomo e che nella sua prima tappa si svolge niente di meno portandoci dalle guglie di Notre Dame, alle sponde della penisola del Sinai sino alla testa stellata della la statua della Libertà sulle sponde di New York".

Il libro, presentato anche a Selinunte, sarà al Parco Aliantopark di Ustica e sarà presentato in presenza sempre della professoressa Mariella Spagnolo e dell'avvocato Marcello Consiglio. L'isola di Ustica l’avvocato Donà dalle Rose l’ha scoperta grazie a dei ciceroni d'eccezione, il compianto professor Sebastiano Tusa e sua moglie Valeria Li Vigni, portando alla luce artisti siciliani del calibro di Paolo Madonia, Ignazio Schifano, David Gandolfo, Mario Bajardi, Claudia Ganci, Maria Felice Vadalà, Paola D'Amore, Grazia Inserillo, Primo Vanadia, e tanti altri oggi ormai contesi da musei internazionali e richiesti da molti altri curatori di fama internazionale.