Presentazione del libro "L'istinto della libellula" di Agata Sciolino al Circolo dell'esercito

Si terrà in data 10 dicembre, alle ore 21, presso il Circolo Unificato dell'Esercito di p.zza Sant’Oliva 25 a Palermo, la presentazione del libro “L’istinto della libellula - Diario di viaggio di Massimiliano Arizzi”, scritto da Agata Sciolino ed edito dalla Nuova Ipsa.

Il libro è un incontro a tu per tu con il noto artista palermitano, che in queste pagine ripercorre le tappe fondamentali della sua infanzia, della sua adolescenza, fino alle soglie della maturità.

Arizzi si confessa, senza maschere e senza filtri, condividendo ricordi intimi ed episodi della sua carriera canora, proponendosi in una veste inedita a tutti coloro che hanno già avuto modo di apprezzarne le doti umane, ma anche e soprattutto a quanti sapranno cogliere un messaggio di vita in cui rispecchiarsi e nel quale trovare conforto.

Ad introdurre il dibattito sarà lo speaker radiofonico Maurizio Midulla. L’autrice ed ex giornalista palermitana relazionerà affiancata dal cantante. Al termine della discussione, seguirà cocktail di ringraziamento offerto da e performance canora del protagonista. Chiuderà la serata una selezione musicale a cura del DJ Tony Toné.