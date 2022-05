"Come nastri colorati", la presentazione del libro di Irene Foderà

Presentazione del libro di Irene Foderà “Come nastri colorati”. Dopo i saluti introduttivi di Giuseppa Lo Presti presidente Università Popolare Leonardo da Vinci-Auser Palermo interverranno la prof.ssa Sandra Guddo e la prof.ssa Marzia Snaiderbaur. Letture di Elisabetta Inzerillo. Sarà presente l’Autrice.



Come nastri colorati volano gli anni e mentre si cerca di fermare le sensazioni le storie vissute, i sentimenti, passano i giorni e ci si ritrova agli ultimi battenti di un lavoro. Frequentare per tanti anni lo stesso bar per riscoprirvi un luogo dove poter silenziosamente meditare e veder nascere interessi che si trasformano in passioni e curiosità Un luogo normale diventa il posto dove poter intrecciare i ricordi con la vita della città.



Presentazione in doppia modalità in presenza con obbligo della mascherina FFp2 e on line. Il link per collegarsi alla videoconferenza è https://meet.goto.com/716541061