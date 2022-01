Io sono una barca, al Villino Florio (e in streaming) la presentazione del libro di Lucia Lo Bianco

Presentazione in doppia modalità sia in presenza presso il villino Florio sia in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione del libro di poesie di Lucia Lo Bianco “Sono una barca” Saluti introduttivi di Nicola Macaione.

Interventi di Gabriella Maggio e Marzia Snaiderbaur. Letture di Rosa Randazzo. Sarà presente l’Autrice con disponibilità al firmacopie. Ingresso consentito solo con mascherina Fpp2 e super green pass.

Il mare domina nella silloge "Sono una Barca", un mare che si tocca con mano attraverso suoni e parole. Un "Mare Nostrum" spesso teatro di eventi tragici in cui vera protagonista è l'umanità sofferente del nostro tempo. Un mare che si mescola a gioie e dolori, a tragedie e forti passioni mentre l’amore conduce le fila delle diverse storie.