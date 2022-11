"Io e te 10 anni sopra il palco", i Soldi Spicci presentano il loro primo libro a Sanlorenzo Mercato

Venerdì 18 novembre alle 18 al Mondadori Bookstore, al Mercato San Lorenzo di Palermo, I Soldi Spicci, duo comico e coppia nella vita, insieme a Massimo Minutella presentano il loro primo libro, Io e te 10 anni sopra il palco. Con loro anche il regista Roberto Catalano e Ernesto Maria Ponte.

Nella carriera di ogni artista ci sono anniversari che fanno venire voglia di mettere un punto e ripercorrere la strada fatta fino a quel momento: è questo che i Soldi Spicci, duo comico e coppia nella vita, hanno condensato nel loro primo libro.

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano raccontano dieci anni di vita insieme sopra e sotto il palco, partendo dai piccoli laboratori di teatro di Palermo all’esordio in televisione a Colorado, dagli spettacoli ai matrimoni a Villa Eden (che tutto era tranne che il giardino biblico) ai viaggi folli in Thailandia con Pechino Express fino all’uscita del secondo film in cui hanno potuto anche collaborare con i loro idoli di sempre, Ficarra e Picone.

In queste pagine, dove si ha la sensazione di un libro scritto a quattro mani da due persone che si sfilano continuamente il foglio da sotto la penna, la coppia ha selezionato gli sketch più rappresentativi della loro carriera e li hanno legati tra loro attraverso aneddoti, ricordi, storie personali e tantissima ironia, mostrandosi alla fine come una coppia di trentenni che si districa nella vita di tutti i giorni tra gli alti e i bassi di una quotidianità condivisa al 100%.

Un vero spaccato sulla vita di una coppia di millenials, che si è trovata ad affrontare la vita adulta e la carriera artistica tra un mondo analogico che stava scomparendo ed uno digitale diventato sempre più dominante e che, come tantissimi della stessa generazione, ha imparato ad adattarsi e a trarre da ogni cambiamento il lato positivo.