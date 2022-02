"Gli insetti del principe", presentazione del libro sulla collezione di Raniero Alliata di Pietratagliata

In occasione del Darwin Day 2022, e nell’ambito del progetto Green Lab ai Cantieri, venerdì 11 febbraio, alle ore 17, allo Spazio Mediterraneo ai Cantieri culturali alla Zisa, sarà presentato il libro “Gli insetti del principe. La collezione entomologica di Raniero Alliata di Pietratagliata”, a cura di Fabio Lo Valvo.

Saluti di: Laura Cappugi e Luigi Biondo. Interventi di: Attilio Carapezza, Angelo Aliquò, Angelo Troia, Marcello Romano. Coordina: Giulia Casamento. L’incontro, promosso da Legambiente Sicilia, Società Siciliana di Scienze naturali e Assessorato regionale Beni culturali ed Identità Siciliana, si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme anti covid (per accedere è necessario il green pass) e in diretta streaming sui canali social di Legambiente Sicilia.