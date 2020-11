Ineffabile mutazione, alla Libreria Macaione un pomeriggio con il poeta Roberto Crinò

Giovedì 3 dicembre dalle ore 18:00 sino alle ore 19:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, Via Marchese di Villabianca, 102 sarà possibile incontrare per un firma copie il poeta Roberto Crinò. In libreria sarà disponibile la sua silloge Ineffabile mutazione, pubblicata da Edizioni Ensemble.

Considerato il periodo che stiamo vivendo, l'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social di Spazio Cultura Libreria Macaione dalle ore 18:30 sino alle ore 19:30. A dialogare con il poeta, in collegamento sui social, saranno: lo scrittore Gino Pantaleone e il libraio Nicola Macaione.

Al termine l'autore presenterà brevemente la sua nuova raccolta dal titolo Il monile di Ashtart, scritta a due mani con il poeta di Cagliari Matteo Maxia, sempre per i tipi di Ensemble e in uscita in questi giorni presso tutte le librerie e portali online. Un incontro fecondo tra due autori, tra due isole, sotto il segno benevolo e propiziatorio di una figura di riferimento del patrimonio storico e culturale fenicio di Sicilia e Sardegna, divinità, madre, donna, Astarte". Tutti i lettori che desidereranno incontrare Roberto Crinò, potranno entrare nei locali della libreria a turno secondo le normative vigenti e sempre indossando la mascherina.