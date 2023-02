"In due per lei", Maria Rita Mutolo presenta il suo ultimo romanzo alla libreria Macaione

Il 25 febbraio alle ore 17.30 presso Spazio Cultura Libreria Macaione in via Marchese di Villabianca, 102 si svolgerà la presentazione del romanzo “In due per lei” di Maria Rita Mutolo pubblicato e curato da L'Inedito Letterario. Dialogheranno con l'autrice: l’artista e autrice Giovanna Fileccia, e il saggista e poeta Marco Scalabrino, ospite la poetessa Valentina Cucuzzella.

“In Due per lei” di Maria Rita Mutolo è un romanzo in cui ha molto rilievo l'aspetto emotivo e psicologico dei personaggi. Improvvisamente coinvolti in una contesa, si risveglia nell'animo di due inseparabili amici, una sfida senza tempo; saranno i sentimenti che li uniscono da una vita a prevalere sulla passione maturata per la stessa donna? Oppure, ognuno cercherà di demolire l'altro, come accade tra acerrimi contendenti?

Maria Rita Mutolo nasce a Palermo nel '74, consegue la Maturità D'Arte Applicata nel 1994 e la Licenza in Scultura presso l'Accademia di Belle Arte di Palermo nel 1999, mentre nel 2003-2004 consegue la qualifica di “Tecnico del Restauro Archeologico”. Insegna nelle scuole secondarie di primo grado. Riceve varie Menzioni d'Onore e Premi letterali come vincitrice del Premio Arenella 2010 e il primo posto con il racconto “La carezza del tuono” in occasione del Premio Filoteo Omodei 2011. Questo è il suo primo romanzo.