“L'imbroglio” riparte dall'Ars: nella Sala Pio La Torre la presentazione del libro di Buonadonna e Novelli

Il delitto Tandoy: mafia e politica nelle cronache di Mauro De Mauro ed Ezio Calaciura, è il tema di una serie di incontri suscitati da “L'Imbroglio”, il libro di Sergio Buonadonna e Massimo Novelli edito da Navarra. Il primo appuntamento a Palermo il 13 giugno nella Sala Pio La Torre dell'Assemblea regionale siciliana dalle 17 alle 19.

Il maledetto imbroglio di mafia e politica che per un anno fu fatto passare per delitto passionale. L'agguato al commissario Tandoy (Agrigento 1960) - in cui cadde per sbaglio anche il diciottenne Ninni Damanti di Porto Empedocle - frutto di una “trattativa” Stato-mafia. Tandoy era pronto a rivelare i segreti della faida di Raffadali e i perché di tanti omicidi nell'agrigentino. Ma le cosche lo zittirono prima, consegnando agli inquirenti un falso assassino e due falsi mandanti: la vedova Tandoy e il prof. La Loggia considerati amanti diabolici Una lunga scia di morte e un dossier sparito. Le coraggiose rivelazioni di Mauro De Mauro e di Ezio Calaciura, giornalisti scomparsi nel mistero. Per Calaciura l'Assosciazione siciliana della Stampa, sostenuta dalla Fnsi, chiede il riconoscimento di vittima della mafia.

Con Sergio Buonadonna parteciperanno: Valentina Chinnici, deputata regionale, componente Commissione vigilanza sulla Biblioteca; Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale Antimafia; Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea regionale siciliana; Elvira Terranova, giornalista parlamentare, caporedattore Adnkronos; Michele Balistreri, direttore Servizio Biblioteca e Archivio storico dell'Ars; Roberto Leone, vicesegretario dell'Associazione siciliana della stampa.

Seguiranno altri due appuntamenti in città: il 18, ore 18, Circolo della Stampa (via Francesco Crispi, 286), aperitivo libro. Con Sergio Buonadonna, Elvira Terranova, caporedattore Adn Kronos e Roberto Leone; il 24, ore 18, nella sede dell'Associazione Flavio Beninati (via Quintino Sella, 35), con Sergio Buonadonna, Carla Garofalo, penalista e presidente dell'associazione, Rino Messina, già presidente del Tribunale Militare e il giornalista Danielle Billitteri.