"Due settimane forse un anno": Ilaria Iacoviello presenta il suo libro al circolo velico Sferracavallo

Come hanno trascorso i ragazzi la pandemia? Quanto è stato difficile perdere la quotidianità a cui erano abituati e ricostruirne una nuova fatta di lezioni, amicizie e amori a distanza? A questi interrogativi cerca di dare una risposta la giornalista di Skytg24 Ilaria Iacoviello nel suo libro "Due settimane forse un anno" edizioni Giunti.

"Storie diverse": un libro che racconta la storia di tre ragazzi, amici fin dalle elementari, che crescono in una città di provincia, che si scontrano con le difficoltà di ogni giorno, i litigi, le risate, le fragilità di chi vuole sembrare forte e invece non lo è. È la storia delle loro famiglie, di fratelli, figli unici, di madri e padri alla ricerca di sé stessi ancora più in balia degli eventi per colpa della pandemia, di amori che sbocciano quando parlare di amore sembra quasi impossibile.

Sullo sfondo (ma non troppo) le due città care alla giornalista-scrittrice, Ravenna e Roma, così diverse e così simili, con i loro colori, la loro dolcezza e quel pizzico di ironia che le accomuna. Con l'autrice dialogheranno la psicoterapeuta Maria Lea Ziino ed il giornalista Fulvio Viviano. L'appuntamento è alle 17.30 al Circolo Velico Sferracavallo.