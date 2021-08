"La gurfa dei misteri, vita ultramillenaria di una thòlos mediterranea": presentazione ad Alia

Si terrà venerdi 13 agosto alle ore 18,30, nella piazzetta Garibaldi ad Alia, la presentazione del libro di Giovanni Ferrara “La Gurfa dei Misteri. Vita ultramillenaria di una thòlos mediterranea”. L’iniziativa è a cura di BCsicilia e del Comune di Alia e si svolge nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”. Dopo l’introduzione di Elisa Chimento, Presidente BCsicilia della Sede di Alia, ne parlerà con l’autore Calogera Gattuso, esperta in BB.CC. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. L’evento sarà gestito in spazio aperto con norme di distanziamento.

La Gurfa di Alia, antico complesso rupestre composto da vari ambienti scavati a mano nella roccia, è un luogo misterioso nella Sicilia interna la cui origine è ancora piuttosto controversa. L’autore la conosce da molti decenni e sostiene di saper in qualche modo ascoltare ciò che racconta. Con “La Gurfa dei misteri” prova a ricomporre il puzzle cronologico usando un punto di osservazione rigoroso ed equidistante tra i vari studiosi. Ai punti di vista già espressi da storici e archeologi aggiunge quello pragmatico e disincantato di un professionista tecnico dotato di lunga esperienza. Le cavità della Gurfa sono infatti costruzioni al contrario, architettura del togliere fino a ottenere le forme volute, una scultura scavata dall’interno del massiccio roccioso. Con il supporto di fotografie e varie figure l’autore giunge infine a una verosimile ricomposizione dell’intero puzzle, che si dimostra compatibile con le principali ipotesi finora formulate e coerente con i fatti più salienti della storia di questa parte di Sicilia, dell’età del bronzo fino ai giorni nostri.

Giovanni Ferrara, classe 1955, palermitano, ingegnere civile oggi in pensione. Per oltre quarant’anni ha svolto la propria attività in vari ambiti. Inizialmente nelle Ferrovie dello Stato, poi come ingegnere capo per circa 12 anni, presso il Comune di Alia (nel cui territorio ricade la Gurfa), il suo ultimo incarico come Direttore di struttura altamente complessa nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Ha scritto articoli su argomenti inerenti la sua professione, pubblicati in un inserto periodico del Sole 24 Ore. Con questo libro porta a compimento un’idea che aveva in mente da decenni.

