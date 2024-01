Allo Spazio Cultura c'è Alessandro Cecchi Paone per la presentazione del libro di Gruttadauria

Mercoledì 31 gennaio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 - Palermo, il noto conduttore televisivo, divulgatore scientifico e saggista Alessandro Cecchi Paone e il noto poeta, critico letterario e medico Aldo Gerbino presenteranno il libro di Michelangelo Gruttadauria Airtemmisa asimmetriA, un originale saggio, un viaggio nelle immagini che ci governano e sull'origine della vita. Novità editoriale pubblicata da Edizioni Effetto.

All'incontro, moderato dal libraio Nicola Macaione, sarà presente l'autore che dialogherà con i lettori presenti che potranno formulare delle domande sul tema trattato nel libro. Un mistero avvolge il nostro Universo: come ha avuto origine la vita? E se a parlare di questo fossero una bambina e la sua gattina? Con un viaggio, “attraverso lo specchio” come fece Alice, scopriranno non solo che viviamo in un mondo asimmetrico, ma anche come la vita stessa dipenda da questa asimmetria. Un viaggio fantastico a ritroso nel tempo fra oggetti quotidiani, nell’arte, nell’architettura, nella natura, nella chimica, per scoprire il motivo della nostra asimmetria.

Sarà proprio la gattina Anna a spiegare alla bambina dallo “strano” nome Airtemmisa, che nel mondo speculare diventerà Asimmetria, come mai il mondo in cui viviamo è fatto così. Le racconterà storie, aneddoti e un po’ di chimica, per descrivere le immagini speculari che regolano la nostra esistenza, il mistero dell’origine della vita che avvolge l’Universo e tutto ciò che donne e uomini di scienza fanno per svelarlo. Michelangelo Gruttadauria nasce negli anni ’60, comincia la scuola nei ’70, si laurea negli ’80, inizia a lavorare nei ’90 per fare il chimico, un mestiere che mai avrebbe immaginato di fare da bambino. Da oltre trent’anni insegna Chimica Organica presso UniPa.